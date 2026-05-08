İyi Partili Olgun: "Hukuku Düzeltmeden Ülkenin Hiç Bir Problemini Çözemeyiz"

(ANKARA) - İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığı, 13-14 Haziran tarihlerinde Latalia Otel'de düzenlenecek "Hukuk Çalıştayı" hazırlıklarına başladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, konuya ilişkin "Biz hukuku düzeltmeden bu ülkenin hiçbir problemine çözüm bulamayız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 29 Nisan'da TBMM'de düzenlenen grup toplantısında, "Ülkede hukuk ve adaletin tesisi için harekete geçmenin zamanı gelmiştir. İktidar olduğumuzda, bozulan bu düzeni, hukuk ve adaletle tamir edeceğiz. Bu hedef doğrultusunda, 13 ve 14 Haziran'da Ankara'da bir Hukuk Çalıştayı düzenliyoruz" demişti.

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığı'nca 13-14 Haziran tarihlerinde Latalia Otel'de düzenlenecek olan çalıştayın hazırlıkları başladı. İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, çalıştaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamalarda bulundu:

"GİTTİĞİMİZ HER YERDE HUKUK VE ADALET ARAYIŞI İÇERİSİNDE OLDUĞUMUZU GÖRÜYORUZ"

"Genel Başkanımızın da her defasında söylediği gibi ülkede hukuk ve adalet şu anda en çok ihtiyaç duyulan şeydir. ve ülkemizdeki tüm sorunların, problemlerin temelinde bu yatmaktadır. Biz de genel başkanımızın liderliğinde İYİ Parti olarak şahsımda hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak hukuksuzluğun, adaletsizliğin olduğu her yerde yer almaya çalışıyoruz. Siyasi davaları takip ediyoruz, Türkiye'yi geziyoruz, gittiğimiz her yerde vatandaşımızın hukuk adına bir şikayetinin, bir güvensizliğinin olduğunu ve hukuk ve adalet arayışı içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Biz bunlardan içerisinde ferdi olarak çalışmalar yapıyorduk. Mesela bir siyasi etik yasası çalışmamız vardı. Bir işte bu kayyumlar, mahkemelerin seçim kurulu yerine geçip karar verme konusu vardı."

"ÜLKEMİZDE HUKUK SİSTEMİNİN TEMELDEN ELE ALINMASI GEREKTİĞİNE İNANDIK"

Biz bunlarla ayrı ayrı uğraşırken sonunda baktık ki bizim ülkemizde hukuken elle tutulacak hiçbir şey kalmamış. Yani hukuk adına elle tutulacak hiçbir şey kalmamış. Biz bu sebeple oturduk, çalıştık. Biz bunu hukuk işler başkanlığı olarak partimizin yetkili organlarına da sunum yaptık. ve biz ülkemizde hukuk sisteminin temelden ele alınması gerektiğine inandık. Toplumun tüm kesimlerinin katılacağı, tüm siyasi görüşlerin temsil edileceği, tüm düşüncelerin orada karşılık bulacağı bir çalıştıkları düzenlemeye karar verdik. Buradaki amacımız toplumdaki hukuk adına olan sorunların tümünün tespiti ve bunun bir vizyon belgesi olarak haline getirilmesidir. Biz bunu hazırladıktan sonra bu artık İYİ Partili'nde aynı zamanda iktidar olduğunda hukuk alanında yapacağı icraatların görüleceği, orada insanların karşılığını, beklentilerinin karşılığını bulacağı bir belge paylaşmayı planladık. Amacımız budur.

"HUKUKU DÜZELTEMEDEN BU ÜLKENİN HİÇBİR PROBLEMİNE ÇÖZÜM BULAMAYIZ"

Çalıştayımızda hukuk yani ülkemizdeki problemler adına on ara başlık belirledik. Burada işte adil yargılanmadan mali hukukuna kadar, kadınlar için İstanbul Sözleşmesi'nden çocuk suçlarına kadar bunların tümünün yer aldığı bir program yaptık. Her birisinin altındaki alt başlık kadar sayarsak, ülkemizde hukuk adına konuşulmayan, sorunu tespit edilmeyen alan kalmayacak diye düşünüyorum. Ülkemizde bu şekilde bir çalışma, bugüne kadar ben pek yapıldığına şahit olmadım. Aslında bizim asıl ihtiyacımız olan budur. Biz hukuku düzeltemeden bu ülkenin hiçbir problemine çözüm bulamayız."

