Haber : Halil YATAR - Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, "FETÖ soruşturmasının siyasi ayağı kapalı kaldığı gibi fonu da kapalı tutmaya çalışıyorlar. Devlet Denetleme Kurulu yapılıp bitmiş. Açıklayın kardeşim, açıklayın. Yani hiç olmazsa zan altında kalmasın kimse. Yani bunu AK Parti'nin içindeki arkadaşlarıma da söylüyorum ben. Yani diyorum hepiniz zan altındasınız, açıklayın. Onlar da aslında aynı düşünüyorlar ama işte biliyorsunuz oradaki uygulamayı, oradaki hiyerarşiyi bir şey diyemiyorlar" dedi.

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, fon soruşturmasına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Olgun, şunları söyledi:

"Türk Ceza Kanunu 220. maddesinde tarif edilen örgüt suçlamasının unsurları vardır. Bu fon soruşturmasıyla alakası ne derseniz, fon soruşturmasında hakkında soruşturma açılanların bu örgüt yapısına dahil olup olmadığına bakılacak. Bu da nasıl olacak? Yani spekülatif olarak fonlarının değerini artıranlar, talimatlarla giriş çıkış yapanlar, buradan kazanç çağlayıp o paraları çekenler, onlar bu suçlamaya tabi.

Bunun yanında bu fonla ilgili devletin görevlileri, yani bizim Anayasamızda bazı üst düzey devlet yetkililerinin yargılaması Yüce Divan'da yapılmaktadır. Bugün bunların içinde işte bakan olur, cumhurbaşkanı yardımcısı olur her kim varsa bunlar da Yüce Divan'da yargılanmalıdır. Bunların dosyası ayrı bir soruşturmaya oluşturur. Çünkü bu kadar geniş, bu kadar yayılmış bir soruşturmada bunları atayanların hiç mi suçu yok? Bunlara göz yumaralarının hiç mi suçu yok? Bu sebeple yani bu soruşturma çok titizlikle derin yapılacak bir soruşturma. Ben şu anda mevcut iktidarın böyle bir soruşturma yaptığı kanaatinde değilim. Sadece kamuoyunu, işte gözünü boyamaya yönelik, işte 'şu kadar insan tutukladık, şu kadar attık, şu kadar çıkardık' diyorlar. Ama bu soruşturmanın temeline indiğini düşünmüyorum.

"BÖYLE BİR İŞİ SİYASİ AYAK OLMADAN KİMSE YAPAMAZ"

Bakın böyle bir işi siyasi ayak olmadan hiç kimse yapmaz. Yani hiçbir bürokrat siyasete güvenmeden böyle bir işe girmez. Zaten mesele de bu. Yani muhalefetin isteği de bunların açıklanmasını istememizin sebebi de bu. Yani madem böyle bir ülkede yolsuzluk yapılmış, bunu kim yaptıysa, siyasetçi de olsa, vatandaş da olsa herkes ortaya çıksın. Siyasetçisiz bu iş olmaz. Yani aynı FETÖ soruşturmasının siyasi ayağı kapalı kaldığı gibi bunu fonu da kapalı tutmaya çalışıyorlar. Devlet Denetleme Kurulu raporu bitmiş. Açıklayın kardeşim, açıklayın. Yani hiç olmazsa zan altında kalmasın kimse. Yani bunu AK Parti'nin içindeki arkadaşlarıma da söylüyorum ben. Yani diyorum 'hepiniz zan altındasınız', açıklayın ki... Onlar da aslında aynı düşünüyorlar ama işte biliyorsunuz oradaki uygulamayı, oradaki hiyerarşiyi bir şey diyemiyorlar."

Kaynak: ANKA