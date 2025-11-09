İYİ Partili Ofluoğlu'ndan Yangın ve Patlama Yorumları: 'Denetimsizlik ve Vurdumduymazlık'

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, "Dün altı kadın işçi denetimsizlik, görevini yerine getirmeme ve vurdumduymazlık nedeniyle hayatını kaybetti. Üçü de çocuk işçi. Devleti yönetemiyor, bu tür kazaların bile önüne geçemiyorsunuz. Üstelik CİMER'e konu ile ilgili uyarı yazısı yazılmasına rağmen. CİMER yan gelip yatma yeri midir?" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, sosyal medya hesabından, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda meydana gelen yangın ve patlamada 6 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Dün altı kadın işçi denetimsizlik, görevini yerine getirmeme ve vurdumduymazlık nedeniyle hayatını kaybetti. Üçü de çocuk işçi. Resimdekiler ölen iki kız kardeş,Tuğba ve Nisa Taşdemir. Bürokratları görevden almak yetmez. İlgili bakanlar da derhal istifa etmeli ve hesap vermelidir. Devleti yönetemiyor, bu tür kazaların bile önüne geçemiyorsunuz. Üstelik CİMER'e konu ile ilgili uyarı yazısı yazılmasına rağmen. CİMER yan gelip yatma yeri midir?"