İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığının 4. Olağan Kongresi Gerçekleşti

İyi Parti Yozgat İl Başkanlığının 4. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Yozgat Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongreye katılarak, divan başkanlığı yaptı.

Taş, burada yaptığı konuşmada, Yozgat'ın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını, babası Alparslan Türkeş'i en son milletvekili olarak Meclis'e gönderen il olduğunu söyledi.

İktidarın politikalarını eleştiren Taş, İyi Parti'nin vatandaşlardan güçlü destek gördüğünü ve çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Programda, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar da konuşma yaptı.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Mustafa Görkem Taştan, yeniden başkanlığa seçildi. Taştan, partililere teşekkür etti.

Kongreye, il başkanları ve partililer katıldı.