İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Taşçı, Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi

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(ANKARA) - İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki göstererek, "Suçla mücadele basın özgürlüğüne kastederek yapılmaz. Tersine Türkiye'yi bir suç cennetine çeviren şey budur; bütün temel hak ve hürriyetlerin garantörü olan basın hürriyetine dönük saldırılar, bizatihi gazeteciliğin suça dönüştürülmesi, halkın haber alma hakkını kullanamıyor olmasıdır" dedi.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili ve Selcan Taşçı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bu yolu, yöntemi, karartmayı; bu istibdatı haklı, meşru yahut makul gösterecek hiçbir gerekçe olamaz! Suçla mücadele basın özgürlüğüne kast ederek yapılmaz; Tersine Türkiye'yi bir suç cennetine çeviren şey budur; bütün temel hak ve hürriyetlerin garantörü olan basın hürriyetine dönük saldırılar, bizatihi gazeteciliğin suça dönüştürülmesi, halkın haber alma hakkını kullanamıyor olmasıdır. Türkiye'de suçun bu kadar pervasızca işlenebiliyor olmasının sebebi! Kayyum atayacaksanız; basına değil çeyrek asırda Türkiye'yi yolsuzluk, kara kara, rüşvet, organize suç bataklığına batıran zihniyete atayın; hep beraber kurtulalım!!!!"

Kaynak: ANKA