İYİ Parti'den Erken Seçim Çağrısı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Türkiye'de İYİ Parti teşkilatları olarak sahada olduklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçte de seçime kadar bu ivmeyi, bu sürekliliği hiçbir şekilde durdurmayacağız, bozmayacağız." dedi.

Kavuncu, partisinin İstanbul il binasında düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin günlerdir bir ara seçim tartışmasıyla meşgul olduğunu söyledi.

Parti olarak, Türkiye'nin çok acil bir seçime ihtiyacı olduğunu ve bu seçimin de doğrudan bir erken seçim olması gerektiğini düşündüklerini aktaran Kavuncu, "Erken seçim süreci olursa da İYİ Parti olarak bunun destekçisi olacağımızı daha önce de beyan ettik. Sandık milletimizin önüne getirilmeli ve milletimiz kararını vermeli. Türkiye'de artık bir yönetim zafiyeti ve krizi söz konusudur." diye konuştu.

Kavuncu, İYİ Parti olarak geçtiğimiz hafta itibarıyla teşkilatlarıyla kapsamlı bir saha çalışması başlattıklarını belirterek, "Bütün Türkiye'de İYİ Parti teşkilatları olarak aktif olarak sahadayız ve bundan sonraki süreçte de seçime kadar bu ivmeyi, bu sürekliliği hiçbir şekilde durdurmayacağız, bozmayacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye'de ekonomik kriz yaşandığını savunan Kavuncu, "Bu sorumluluğa sahip olan hiç kimse vatandaşın karşısına çıkamamaktadır. İnsanlar kendilerine muhatap arıyorlar. Bu konuda bir sorumlu bulup, yüzüne yaşadıkları sıkıntıları anlatmak istiyorlar ama muhatap yok." iddiasında bulundu.

Kavuncu, Türkiye Down Sendromu Derneğinin Milli Eğitim Bakanlığının 5 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği değişikliğinin iptali için Danıştayda dava açtığını anımsatarak, söz konusu değişikliklerin kapsayıcı eğitim ve fırsat eşitliği ilkelerine aykırı olduğunu söyledi.

Düzenlemenin özellikle down sendromlu bireyler ile farklı gelişim gösteren çocuklar açısından dışlayıcı riskler barındırdığını savunan Kavuncu, eğitim sisteminin amacının "ideal öğrenciyi seçmek" değil, her öğrenci için uygun eğitim ortamı oluşturmak olduğunu, konuyu hem kamuoyunda hem de TBMM'de gündeme taşıyacaklarını kaydetti.