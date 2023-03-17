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İYİ Parti'nin seçim afişinde dikkat çeken detay! İmamoğlu ve Yavaş var, Kılıçdaroğlu yok

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İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam alanlarına asılan afişinde Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yer verilirken, 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yer almadı.

6'lı Masa'nın adaylık belirleme sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in diğer 5 partinin ortak görüşe vardığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunması günlerce konuşulmuştu.

İYİ PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN AFİŞ

Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması teklifi sonrası 6'lı Masa'da sular duruldu ancak bugün Ümraniye'de çekilen bir fotoğraf bu tartışmaları yeniden gündeme getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam alanlarına asılan söz konusu İYİ Parti afişinde Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yer aldı.

KILIÇDAROĞLU'NA YER VERİLMEDİ

Söz konusu afişte "Tarih yazacağız" yazısı dikkat çekerken, 6'lı Masa'nın adayı olarak gösterilen Kılıçdaroğlu yer almadı.

İşte tartışma yaratacak o afiş:

İYİ Parti'nin seçim afişinde İmamoğlu ve Mansur Yavaş bulunurken, Kılıçdaroğlu'na yer verilmedi

Seçim Sonuçları

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Yorumlar (4)

corci:

olması gereken bir durum. sorun yok oyna devam

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Teo Yüksel:

Mesaj çok basit. Meral Akşener başbakan olacak Mansur ve Ekrem ile ülkeyi yönetecek. Cumhurbaşkanı yeni sistemde zaten Almanya'da olduğu gibi sadece temsil görevi yapacak pek yetkisi olmayacak yanı.

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Ibrahim Ozturk:

Çok basit iyi parti algıyla seçmenini bizim yanımızda imamoğlu ve yavaş var diyerek chpye çekiyor chpli zaten chpye oy verecek amaç iyi parti seçmenini hdp ve chpye çekmek oyunbüyük ama gerçek Atatürkçü veulusal sol bu oyuna gelmemeli milliyetçilerde

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