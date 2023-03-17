İYİ Parti'nin seçim afişinde dikkat çeken detay! İmamoğlu ve Yavaş var, Kılıçdaroğlu yok

İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam alanlarına asılan afişinde Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yer verilirken, 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yer almadı.

6'lı Masa'nın adaylık belirleme sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in diğer 5 partinin ortak görüşe vardığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunması günlerce konuşulmuştu.

İYİ PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN AFİŞ

Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması teklifi sonrası 6'lı Masa'da sular duruldu ancak bugün Ümraniye'de çekilen bir fotoğraf bu tartışmaları yeniden gündeme getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam alanlarına asılan söz konusu İYİ Parti afişinde Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yer aldı.

KILIÇDAROĞLU'NA YER VERİLMEDİ

Söz konusu afişte "Tarih yazacağız" yazısı dikkat çekerken, 6'lı Masa'nın adayı olarak gösterilen Kılıçdaroğlu yer almadı.

İşte tartışma yaratacak o afiş: