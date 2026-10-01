İYİ Parti lideri Dervişoğlu, yeni yasama yılı öncesi milletvekilleriyle buluştu

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(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı öncesinde İYİ Parti milletvekilleriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı öncesinde İYİ Parti milletvekilleriyle bir restoranda bir araya gelerek, yeni yasama yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bazı milletvekillerinin mazeretleri nedeniyle toplantıya katılmadığı belirtildi.

Kaynak: ANKA