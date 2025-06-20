İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, Talat Paşa'nın Kabrini Ziyaret Etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Talat Paşa'nın kabrini ziyaret ederek dua etti ve basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Osmanlı sadrazamlarından Talat Paşa'nın Şişli'deki kabrini ziyaret etti.

Dervişoğlu, partililerle birlikte Talat Paşa'nın Abide-i Hürriyet Anıtı'ndaki kabrine geldi.

Talat Paşa'nın kabrine çelenk bırakan Dervişoğlu, daha sonra dua etti.

Dervişoğlu, burada bulunan Enver Paşa, Mithat Paşa ile diğer kabirleri de ziyaret edip, karanfil bıraktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Böyle manevi atmosferden nutuk irade edecek değilim. Ama günün anlamı ve önemine binaen ifade ediyorum ki 'Bir Talat ölür, binlerce Talat yetişir.' Biz bu manevi mirasın sonuna kadar takipçisi olacağız. Türkiye ve Türk düşmanlarına asla ve kata fırsat tanımayacağız." dedi.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
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