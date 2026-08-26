Dervişoğlu: 'Malazgirt'te açılan kapı, Büyük Taarruz'la bağımsızlık destanına dönüştü'

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci ve Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Malazgirt'te Alparslan'ın açtığı kapı, Büyük Taarruz'da Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan zaferle, milletimizin bağımsızlık destanına dönüştü" dedi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından Malazgirt Zaferi'nin 955'inci ve Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Destici, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Malazgirt'te Alparslan'ın açtığı kapı, Büyük Taarruz'da Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan zaferle, milletimizin bağımsızlık destanına dönüştü.

26 Ağustos, tarihimizin iki büyük zaferinin, cesaretin, inancın ve vatan sevgisinin simgesidir.

Sultan Alparslan'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde tazimle eğiliyorum. Zafer haftamız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA