İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, Atatürk'ü Anma Etkinlikleri Düzenledi

Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anıtkabir’de lokma dağıtımının yanı sıra Hacı Bayram Camii'nde Mevlid-i Şerif okutacaklarını açıkladı. Dervişoğlu, 'Mustafa Kemal'in ruhuna sahip çıkma günü' diyerek Atatürk’ü anmanın önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Varlığıyla övündüğümüz iftihar ettiğimiz Ata'mıza sahip çıkma günü bu anma günü. Bugün de onu anmak icap ettiği kadar anlamak da gerekiyor. Onu anladığımızı göstermeye çalışıyoruz. ve bu millete bakıyorum. Mustafa Kemal'i anlıyor. Mustafa Kemal'in doğru anlaşılmasına kim ne yaparsa yapsın mani olamayacak. Onun ayak izlerine basarak yolculuğumuzu sürdüreceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anıtkabir'e çıkan bütün yollarda lokma döktürdü. Lokma araçlarını ziyaret ederek vatandaşa lokma ikramında bulunan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Milletimize söz vermiştik. Bugün Türkiye'nin her yerinde cumhuriyetimizin kurucusu, son bin yılın dahisi, birliğimizin, beraberliğimizin devletimizin her şeyin banisi; ufkumuzu açan, vizyonumuzu genişleten, bizi köylerimizden getirip siyasete dahil eden, bürokrasiye dahil eden varlığıyla övündüğümüz iftihar ettiğimiz Ata'mıza sahip çıkma günü bu anma günü. Bugün de onu anmak icap ettiği kadar anlamak da gerekiyor. Onu anladığımızı göstermeye çalışıyoruz. ve bu millete bakıyorum. Mustafa Kemal'i anlıyor. Mustafa Kemal'in doğru anlaşılmasına kim ne yaparsa yapsın mani olamayacak. Onun ayak izlerine basarak yolculuğumuzu sürdüreceğiz.

"Hacı Bayram Camii'nde bir Mevlidi Şerif okutacağız"

Türkiye'nin her yerinde onun o muazzez ruhunu incitmemek için onun emanetine sahip çıkma iradesini sergileyeceğiz. Bugün lokma dağıtıyoruz her yerde. Ankara'da da Hacı Bayram Camii'nde bir Mevlid-i Şerif okutacağız. Kur'an tilavetinde bulunacağız. Mustafa Kemal'in milletle buluşmasının engellenemeyeceğini de herkese ispat etmiş olacağız."

Askıda fotokopi kampanyasına destek verdi

Dervişoğlu, Tandoğan'dan Beşevler'in girişine kadar yürüyerek hem esnafı ziyaret etti hem de vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların ve özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Devişoğlu, girdiği bir kırtasiyede 'Askıda fotokopi' kampanyasının olduğunu görünce gençlerin fotokopi çektirebilmesi adına bir miktar bağışta bulundu. Ardından vatandaşlarla selamlaşarak Beşevler metro girişinin önünde görevli polislerle tokalaştı. Dervişoğlu, Beşevler'de bekleyen lokma aracında vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, bugün ikindi namazının ardından Hacı Bayram Cami'nde Atatürk'ün ruhuna Mevlit okutturacak.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
