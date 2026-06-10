İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti’ye katılıyor
Geçtiğimiz mayıs ayında İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz'ın, bugün yapılacak grup toplantısında AK Parti'ye katılması bekleniyor.
Ankara'nın siyasi gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in edindiği bilgiye göre; İYİ Parti’nin kurucu il başkanları arasında yer alan ve mayıs ayında partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, Ak Parti'ye katılıyor.
ROZETİ BUGÜN TAKACAK
Beyaz'ın bugün düzenlenecek AK Parti Grup Toplantısı’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takılarak partiye katılması bekleniyor.
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Kaynak: Haberler.com