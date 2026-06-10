İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti’ye katılıyor

Ankara'nın siyasi gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in edindiği bilgiye göre; İYİ Parti’nin kurucu il başkanları arasında yer alan ve mayıs ayında partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, Ak Parti'ye katılıyor.

ROZETİ BUGÜN TAKACAK

Beyaz'ın bugün düzenlenecek AK Parti Grup Toplantısı’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takılarak partiye katılması bekleniyor.

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Kaynak: Haberler.com