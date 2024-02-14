İYİ Parti İstanbul'da 4 ilçenin belediye başkan adaylarını tanıttı

İYİ Partinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul'un 4 ilçesindeki belediye başkan adayları tanıtıldı.

İl binasındaki toplantıda konuşan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, Adalar'da Ayşe Gülnur Şakir'i, Bayrampaşa'da Vahit Çelik'i, Gaziosmanpaşa'da Erhan Özkan'ı ve Silivri'de de Bihter Akbaş Sezer'i belediye başkan adayı olarak gösterdiklerini açıkladı.

Tüm adaylara başarılar dileyen ve seçmenin kendilerini beklediğini belirten Coşkun, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu'nun adaylık ilanından sonra hemen sahaya çıktıklarını anımsattı.

Coşkun, partisinin ilçe belediye başkan adaylarından da sahaya çıkıp köy köy, mahalle mahalle gezmelerini isteyerek, "Spor kulüpleri, dernekler, muhtarlıklar, kanaat önderleri, ulaşabildiğimiz herkese ulaşacağız." dedi.

Yerel seçimde seçmenlerin 3 oy kullandığını, bunların tamamına talip olduklarını dile getiren Coşkun, "Ulaşabildiğimiz her vatandaşın oyunu almaya çalışacağız." diye konuştu.

Program, adaylar ve parti teşkilatının fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.