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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Gençlere Yönelik Vaatlerini Açıkladı

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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, Ataşehir'de iftar programına katıldı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Emin Yetim tarafından düzenlenen programda gençlere yönelik vaatlerinden söz eden Kavuncu, toplu ulaşım aylık abonman ücretlerinde indirim yapacaklarını söyledi.

Kavuncu, "Şu anda aylık abonman ücretleri 250 lira. Belediye başkanı olduğumuz gün bunu 180 liraya düşürüyoruz. Bir asgari ücretlinin maaşını baz aldık. Toplu taşımaya asgari ücretin yüzde 1'i kadar para ayıracak. Yarın asgari ücret zamlanırsa biz de belediye olarak ancak o kadar toplu taşımaya zam yapacağız ki toplu taşımaya verdiğiniz para hiçbir zaman asgari ücretin üstüne çıkmasın.18 yaş altı gençlerin tamamına toplu taşıma ücretsiz." diye konuştu.

İstanbul'u festival kenti haline getireceklerini ifade eden Kavuncu, her ay bir festival düzenleneceğini kaydetti.

Kavuncu, 4,5 yıllık il başkanlığı döneminde bir çalışma yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İstanbul'un 920 mahallesine girmeyi hedefledik ve 7 ayda girdik. İstanbul'un tüm mahallelerini, sokaklarını arşınladık. Uzun ve detaylı bir envanter çıkarttık. Bu envanterde İstanbul'un problemlerini tespit ettik. İstanbul'un kronikleşmiş sorunları var. Bunların büyük kısmı özellikle siz gençleri ilgilendiriyor. Biri barınma. Barınma başlığı altında kentsel dönüşüm ve deprem problemi var. İstanbul, deprem riski taşıyan bir kent. Sizi tatmin etmeyen, güven vermeyen hiçbir belediye başkan adayına oy atmayın."

Kaynak: AA / Güncel

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