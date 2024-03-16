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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Büyükada ve Heybeliada'da Esnafla Görüştü

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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Büyükada ve Heybeliada'da seçim çalışmaları kapsamında esnafla görüştü. Kavuncu, seçim stantlarını ziyaret ederek vatandaşlarla fotoğraf çektirdi ve yerel seçim çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, Büyükada ve Heybeliada'da seçim çalışmaları kapsamında esnafla görüştü.

Bostancı'daki Adalar İskelesi'nden vapura binen Kavuncu ve beraberindekiler, ilk olarak Heybeliada'ya gitti.

İskele meydanında bulunan seçim stantlarını ziyaret eden Kavuncu, tüm siyasi partilere başarılar diledi.

Kavuncu, İYİ Parti standında kendisini bekleyen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra 23 Nisan ve Gülistan caddelerindeki esnafı ziyaret eden Kavuncu, yerel seçim çalışmaları hakkında vatandaşı bilgilendirdi.

Kavuncu, Heybeliada'nın ardından geçtiği Büyükada'da iskele önündeki partilerin seçim stantlarını dolaştı.

Ayyıldız Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Kavuncu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi, yerel seçimler için kendisine oy istedi.

Kavuncu'ya ziyaretlerinde eski İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, İYİ Parti Adalar Belediye Başkan adayı Ayşe Gülnur Şakir ve İYİ Parti Adalar İlçe Başkanı Mehmet Gürhan Öztaşkın da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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