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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel ve beraberindeki heyet, Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Yönetim Kurulu üyelerine nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede yeni döneme ilişkin iyi dilekler paylaşıldı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Av. Osman Ertürk Özel, Genel Sekreter Yardımcıları Avukatlar Erdi Mert Türk ve Oğuzhan Metin ile İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Ankara Barosunu ziyaret etti.

İYİ Parti heyeti, Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede yeni döneme ilişkin iyi dilekler paylaşıldı.

Ankara Barosunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yeni döneme ilişkin iyi dileklerin paylaşıldığı görüşme için İYİ Parti heyetine teşekkür ediyor, nazik ziyaretlerinden duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA