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İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Kavak'ta ziyaretlerde bulundu

AA - Mustafa Günay - Güncel
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Kavak'ta ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Kavak ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Kavak ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Usta, Kavak Devlet Hastanesini ziyaret ederek, hastalara geçmiş olsun dileğini iletti.

Ardından esnaf ziyaretinde bulunan Usta, "Vatandaşın alım gücü düştü. Ülke ekonomik bir darboğazdan geçiyor. İnşallah biz iktidara geldiğimiz zaman her şey iyi olacak." dedi.

Ziyaretlere İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve İYİ Parti Kavak İlçe Başkanı Ali Demirhan da katıldı.

AA / Mustafa Günay - Güncel

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