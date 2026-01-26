Haberler

İyi Partili Turhan Çömez'in Acı Günü... Çömez'in Annesi İkbal Çömez Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in annesi İkbal Çömez'in vefatının ardından cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Balıkesir'in Gönen Paşaçiftlik Köyü'nde defnedilecek.

(ANKARA) - İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in annesi vefat etti. İkbal Çömez'in cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Balıkesir'in Gönen Paşaçiftlik Köyü'nde defnedilecek.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in annesi İkbal Çömez vefat etti. Çömez'in cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Balıkesir'in Gönen Paşaçiftlik Köyü'nde defnedilecek. Konuya ilişkin Turhan Çömez, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Sevgili annem, İkbal Çömez, Hakk'ın Rahmetine kavuştu. Cenazesi (27/01/2026) yarın ikindi namazını müteakip, Gönen Paşaçiftlik Köyü'nde defnedilecektir. Mekanı cennet olsun. Dostlar sağolsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
