İyi Partili Turhan Çömez'in Acı Günü... Çömez'in Annesi İkbal Çömez Hayatını Kaybetti
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in annesi İkbal Çömez vefat etti. Çömez'in cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Balıkesir'in Gönen Paşaçiftlik Köyü'nde defnedilecek. Konuya ilişkin Turhan Çömez, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:
"Sevgili annem, İkbal Çömez, Hakk'ın Rahmetine kavuştu. Cenazesi (27/01/2026) yarın ikindi namazını müteakip, Gönen Paşaçiftlik Köyü'nde defnedilecektir. Mekanı cennet olsun. Dostlar sağolsun."