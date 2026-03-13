Haberler

İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti.

Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınlayarak, onun kalemiyle geçmişi konuşturduğunu ve millete tarih şuuru kazandırdığını belirtti.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle paylaştığı mesajda, "Kalemiyle geçmişi konuşturan, sözüyle millete tarih şuuru kazandıran müstesna bir fikir insanıydı. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Kıymetli tarihçimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Türkiye, bugün yalnızca bir tarihçisini değil; hafızasını diri tutan büyük bir münevverini kaybetti. Kalemiyle geçmişi konuşturan, sözüyle millete tarih şuuru kazandıran müstesna bir fikir insanıydı. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı Cennet olsun."

Kaynak: ANKA
