İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, öğrenci yurdunda iftara katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sivas'taki özel yüksek öğrenim yurtlarında kalan öğrencilerle iftar yaptı ve onlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, öğrencilerle iftarda bir araya geldi.
Partiden yapılan açıklamaya göre Dervişoğlu, Özel Sivas Yüksek Öğrenim Yurdu'nda öğrencilerle iftar yaptı.
Yemek sırasına giren Dervişoğlu, iftardan sonra öğrencilerle sohbet etti.
Kaynak: AA / Betül Bilsel