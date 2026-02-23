İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, öğrenci yurdunda iftara katıldı

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Dervişoğlu, Özel Sivas Yüksek Öğrenim Yurdu'nda öğrencilerle iftar yaptı.

Yemek sırasına giren Dervişoğlu, iftardan sonra öğrencilerle sohbet etti.