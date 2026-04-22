Dervişoğlu'ndan Rıza Kayaalp'e Tebrik Mesajı

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak 13. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Avrupa şampiyonluğunu 13. kez kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı bir kez daha zirveye taşıyan, bu alandaki rekorun yeni sahibi Rıza Kayaalp kardeşimi yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA