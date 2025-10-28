İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Kırımoğlu'na Taziye Ziyareti
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, oğlu vefat eden Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na İstanbul'da taziye ziyaretinde bulundu. Dervişoğlu'na Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ersin Beyaz eşlik etti.
Kaynak: ANKA / Güncel