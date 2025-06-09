İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan İsrail'e Sert Tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen adlı gemiye saldırısına ilişkin, "Bu gelişmeleri İsrail'in cüretkar saldırganlığının bir yeni örneği ve ikinci bir Mavi Marmara olayı olarak görüyor, gözaltına alınanların süratle serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen adlı gemiye saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Dervişoğlu, şunları kaydetti:

" İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını aşarak Gazzelilere sembolik olarak yardım ulaştırmak ve çekilen ızdırabı uluslararası kamuoyunun gündemine taşımak amacıyla bölgeye yönelen Madleen adlı tekne İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda engellenmiş ve aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu aktivistlerin gözaltına alınmış olmasını şiddetle kınıyorum. Bu gelişmeleri İsrail'in cüretkar saldırganlığının bir yeni örneği ve ikinci bir Mavi Marmara olayı olarak görüyor, gözaltına alınanların süratle serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum."