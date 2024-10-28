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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Mehmet Gül'ün Cenaze Töranine Katıldı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 'Deli Kurt' lakaplı iş insanı Mehmet Gül'ün cenaze törenine katılarak, ülkücü camianın bir araya geldiği anlarda yer aldı. Törende MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da hazır bulundu.

Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ülkücü camianın önde gelen isimlerinden yaşamını yitiren Mehmet Gül'ün cenaze törenine katıldı.

Ülkücü camianın önde gelen isimlerinden, "Deli Kurt" lakaplı iş insanı Mehmet Gül için Fatih Camii'nde bugün cenaze töreni düzenlendi. Törene İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun ve çok sayıda seveni de katıldı.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da cenazede yer aldı. Gül, kılınan cenaze namazının ardından dualarla uğurlandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Mehmet Gül'ün Cenaze Töranine Katıldı
Kaynak: ANKA / Güncel

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