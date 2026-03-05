Haberler

Dervişoğlu, İyi Partili Eski ve Mevcut Milletvekilleriyle İftarda Buluştu

Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin 27. ve 28. Dönem milletvekilleriyle Ankara'da düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Ankara'daki bir lokantada gerçekleştirilen iftar programına, İYİ Parti'nin önceki ve mevcut dönem milletvekilleri katıldı.

