İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Fransa Büyükelçisi ile Görüştü

İyi Parti tarafından yapılan açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun İYİ Parti Genel Merkezindeki makamında Fransa Büyükelçisi İsabelle Dumont ile bir araya geldiği belirtildi. İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan'ın da yer aldığı görüşmede ulusal gündemin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de ele alındığı bildirildi.

