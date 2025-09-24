İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Fransa Büyükelçisi ile Görüştü

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fransa Büyükelçisi İsabelle Dumont ile görüştü. Görüşmede ulusal gündemin yanı sıra bölgesel gelişmeler de ele alındı.

İyi Parti tarafından yapılan açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun İYİ Parti Genel Merkezindeki makamında Fransa Büyükelçisi İsabelle Dumont ile bir araya geldiği belirtildi. İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan'ın da yer aldığı görüşmede ulusal gündemin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de ele alındığı bildirildi.