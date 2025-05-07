İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cumhuriyet Gazetesi'nin 101. Yılında Katılım Gösterdi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyet gazetesinin 101. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldı. Programda müzik dinletisi ve özel video gösterimi yapıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyet gazetesinin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.
Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen kutlama programında, Dervişoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve davetliler yer aldı.
Gazetenin kuruluş yıl dönümü için hazırlanan "100 Yılın Tanığı Cumhuriyet" adlı video gösteriminin yapıldığı programda, müzik dinletisi sunuldu.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel