Haberler

İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anneler Günü dolayısıyla Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında dua edildi ve mezara kırmızı karanfil bırakıldı.

(İZMİR) - İYİ Parti Genel Başkanı Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anneler Günü dolayısıyla Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı ziyaret etti.

Ziyarette Dervişoğlu'na eşi Nahide Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ve partililer eşlik etti.

Dervişoğlu'nun Anıt Mezar'a gelmesinin ardından Zebey Hanım için dua edildi. Duanın ardından Dervişoğlu, Zübeyde Hanım'ın mezarına kırmızı karanfil bıraktı.

Anıt Mezar'daki programın ardından Dervişoğlu, esnaf ziyareti yapmak üzere alandan ayrıldı.

Kaynak: ANKA
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı

İran'da büyük patlama sesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı

90+2’de inanılmaz bir gol atarak kahraman oldu
Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

Rafting faciası: Botun devrilmesi sonucu genç kadın hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı

90+2’de inanılmaz bir gol atarak kahraman oldu
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor sözleri

Şampiyonluk sonrası dilinde Trabzonspor var
Manifest konseri Gaziantep'te büyük gerginliğe neden oldu

Verecekleri konser bir kentimizi karıştırdı! 60 vakıf ayağa kalktı