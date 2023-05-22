İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kadıköy'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Akrabalarınızı arayın, dostlarınızı, arkadaşlarınızı, yeğenlerinizi, halalarınızı, teyzelerinizi, amcalarınızı, yengelerinizi arayın ve sandığa götürün, o sandıkta Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermelerini sağlayın." dedi.

Kadıköy'de CHP seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Akşener, burada yaptığı konuşmada, dün bir evi ziyaret ettiklerini söyledi.

Burada küçük bir çocukla muhabbet ettiğini ve bu ailenin maddi durumlarının iyi olmadığını ifade eden Akşener, "Bu evlere artık girilebiliyor. Bu evlere artık davet edilebiliyoruz. Ama anlamak lazım. Rol icabı yapmamak lazım. Özellikle gençlere sesleniyorum, bizim gençlere sesleniyorum. O evlere gireceksiniz. Bugün tuzu kuru gençlere sesleniyorum, o evlere gireceksiniz ve bugün yaşadığınız hayatın binde birine ulaşma şansı olmayan o çocuklara mentorluk yapacaksınız. Şu iş bitsin, her biriniz görevli olacaksınız." diye konuştu.

Daha sonra dışarıda bulunan vatandaşlara da konuşma yapan Akşener, şunları kaydetti:

"Şimdi burada bulunan bütün arkadaşlarıma, hanımefendilere, beyefendilere, gençlere sesleniyorum. Bakın rica ediyorum. İYİ Partililere talimatımdır, diğer siyasi partilere gönül veren kardeşlerimden ricamdır, istirhamımdır, talebimdir. İstanbul, Türkiye'nin her yerinden gelen insanların yaşadığı bir şehir. Akrabalarınızı arayın, dostlarınızı, arkadaşlarınızı, yeğenlerinizi, halalarınızı, teyzelerinizi, amcalarınızı, yengelerinizi arayın ve sandığa götürün, o sandıkta Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermelerini sağlayın. Gönüllerine girin, gönüllerini alın ve 13. Cumhurbaşkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçilmesini sağlayın."

Bu seçimi el birliğiyle herkesin kalbine girip, gönlünü alarak kazanacaklarını dile getiren Akşener, yarın Çekmeköy, Sultangazi ve Esenler'i de ziyaret edeceğini aktardı.

Akşener, son olarak Bağdat Caddesi'ndeki bir kafeyi ziyaret etti. Gençlerle sohbet eden Akşener, küçük bir bebeği kucağına alarak sevdi.

Kafede bulunan bazı gençler Akşener ile fotoğraf çekildi.