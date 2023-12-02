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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, Kastamonu'da Partililerle Buluştu

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, Kastamonu'da partililerle bir araya geldi. Taş, seçimlere emin adımlarla yürüdüklerini ve Türkiye'yi yönetmeyi hedeflediklerini belirtti. İlçe belediye başkanı adayları da tanıtıldı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, Kastamonu'da partililerle bir araya geldi.

Kentteki bir otelde partililerle bir araya gelen Taş, Kastamonu'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Seçimlere emin adımlarla yürüdüklerini aktaran Taş, "Başta yerel seçimler olmak üzere 2028'de de Türkiye'yi yönetmeyi hedef koymalıyız. O yolda emin adımlarla yürüyüp çalışmalarımıza tam hızla devam etmeliyiz. Ben görüyorum ki Kastamonu'da bayağı yol almışız. İnşallah Kastamonu başta olmak üzere, tüm Türkiye'de İYİ Partinin çok daha güzel zaferlerini hep beraber kutlamak nasip olsun." dedi.

Taş, toplantıda tanıtılan ilçe belediye başkanı adaylarını tebrik ederek başarılar diledi.

İYİ Parti İl Başkanı Faruk Ataşalar ise Taş'ı kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Ayyüce Türkeş Taş İYİ Parti Kastamonu Türkiye Partiler Politika Güncel Haberler

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