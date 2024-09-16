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İYİ Parti'den İstifa Eden Yedisu Belediye Başkanı Sedat Uçar, Bağımsız Devam Edecek

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Bingöl'ün Yedisu ilçesinde İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen Sedat Uçar, partisinden istifa ettiğini ve bağımsız olarak görevine devam edeceğini açıkladı. Uçar, partisi tarafından destek görmediğini ve ilçe halkının talepleri doğrultusunda bu kararı aldığını belirtti.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Partiden belediye başkanı seçilen Sedat Uçar, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Belediye Başkanı Uçar gazetecilere yaptığı açıklamada, Yedisu'da yaşayan seçmenin teveccühü ile 31 Mart'ta belediye başkanı seçildiğini anımsattı.

Uçar, şunları kaydetti:

"Seçilmiş olduğum parti açısından da bu sonuç büyük bir başarı olarak görülmeliydi. Ancak seçildiğim tarihten bugüne kadar İYİ Parti Bingöl İl Başkanı Hasan Kızılboğa ve il teşkilatı dışında İYİ Partinin herhangi bir biriminden destek görmedim. Partinin üst düzey yetkililerinden ve İYİ Partili milletvekillerinden de herhangi bir destek gerek belediyemize ve gerekse halkımız ziyaret edilerek gösterilmedi. İlçe halkımızın bu konudaki talepleri ve bireysel olarak gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ederek Yedisu halkına daha iyi hizmet vermek amacıyla bağımsız olarak başkanlık görevime devam edeceğim. Almış olduğum bu karar partinin genel merkezi ve seçilmiş İYİ Partili milletvekillerimizin olumsuz ve alakasız tavırlarından kaynaklanmaktadır. Bu karar, ilçe halkımızın ve kanaat önderlerimizin düşünce ve görüşleri de alınarak, uzun bir süreçte en ince ayrıntısına kadar sebep ve sonuçları değerlendirilerek alınmıştır."

Uçar, bu süreçte kendisine destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, kararın ilçeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel

Yerel Yönetim İYİ Parti Politika 3-sayfa Güncel Yedisu

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