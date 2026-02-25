Haberler

İyi Partili Ofluoğlu: "Emekli Yılında Emekliyi Bitirdiniz, Aile Yılında Yuva Bırakmadınız"

Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, 2020 yılında 137 bin 570 olan boşanma sayısının 2025 yılına gelindiğinde 193 bin 793'e çıktığını vurgulayarak, AKP'nin aile politikalarını eleştirdi.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, "2020 yılında 137 bin 570 olan boşanma sayısı, AKP'nin aile yılı ilan ettiği 2025'te 193 bin 793 oldu. Evlenen çift sayısı ise bir önceki yıla göre 18 bin azaldı. Emekli yılında emekliyi bitirdiniz, aile yılında yuva bırakmadınız" dedi.

İYİ Parti Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, sosyal medya hesabından TÜİK'in evlenme ve boşanma oranlarını paylaşarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"2020 yılında 137 bin 570 olan boşanma sayısı, AKP'nin aile yılı ilan ettiği 2025'te 193 bin 793 oldu. Evlenen çift sayısı ise bir önceki yıla göre 18 bin azaldı. Emekli yılında emekliyi bitirdiniz, aile yılında yuva bırakmadınız. Bütün bunların faturasını, ilk seçimde sandıkta, peşin ödeyeceksiniz."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

