İYİ Parti'den Bakan Tekin'e İmam Hatip Eleştirisi

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in çocuğunu Ankara'da dini ağırlıklı eğitim verilmeyen, sosyal imkanları yüksek, hatta yüzme havuzu bile olan bir koleje gönderdiği ortaya çıktı. Yusuf Tekin'e soruyorum: Sizin anlayışınıza göre imam hatipli olmak dava adamı olmak değil miydi? Yoksa çocuğunuzu imam hatibe kaydettiremediniz mi" diye sordu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

" 'İmam hatipleri dünya markası haline getirmeliyiz' diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in çocuğunu Ankara'da dini ağırlıklı eğitim verilmeyen, sosyal imkanları yüksek, hatta yüzme havuzu bile olan bir koleje gönderdiği ortaya çıktı. Yusuf Tekin'e soruyorum: Okulda sabun var mı? Tuvaletler temizleniyor mu? STK dediğiniz cihannüma, menzil, nurcular, hizbullahgiller vs. gibi dini yapılar orada da ders veriyor mu?

"Garibanın çocuğu devlet okullarında yer yok diye neden imam hatiplere mecbur kalıyor?"

Pedagojik formasyonu olmayan, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip Diyanette hala görevine devam eden, ahlaksız müftü gibiler 'maneviyat' derslerine giriyor mu? Okuldan mezun olanlar mülakatlar da elenmiyor mu? İleride kendilerine çıkarılan özel bir kanunla hemencecik rektör olabiliyorlar mı? Sizin anlayışınıza göre imam hatipli olmak dava adamı olmak değil miydi? Yoksa çocuğunuzu imam hatibe kaydettiremediniz mi? Siz pınarın gözünden su içerken özel okullarda, garibanın çocuğu devlet okullarında yer yok diye neden imam hatiplere mecbur kalıyor? Bu devran dönecek, bu devir de bitecek elbet."