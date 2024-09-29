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İYİ Parti'den ABD'nin GKRY'ye Silah Ambargosu Açıklaması

İYİ Parti'den ABD'nin GKRY'ye Silah Ambargosu Açıklaması
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İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah ambargosunu ertelemesini eleştirerek, bunun Türkiye ve KKTC aleyhine bir hamle olduğunu söyledi. Zorlu, Türk Devletler Teşkilatı'nın KKTC'yi tanıması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - İyi Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah ambargosu kararını ötelemesi hakkında açıklama yaptı. Zorlu, "Tüm bu çabalar Doğu Akdeniz'de, Türkiye ve KKTC aleyhine dengeleri değiştirebilme hamlesidir" dediği açıklamasında, Türk Devletler Teşkilatı üyesi ülkelerin ve Azerbaycan'ın KKTC'yi tanıma kararı almasını istedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef bu hatalı karar, 27 Eylül tarihinde de sürdürülerek 30 Eylül 2025 tarihine kadar bir yıl daha uzatılmıştır. Bu açıkça ABD'nin Rum yönetimine, silahlanma imkanı tanınması için atılmış haksız bir adımdır. Şimdi ise yeni bir adım için hazırlık yapılmaktadır. Söz konusu silah ambargosunun kaldırılma kararının gözden geçirilme süresinin bir yıldan beş yıla uzatılması için yasa tasarısı sunulmuştur. Aslında tüm bu çabalar Doğu Akdeniz'de, Türkiye ve KKTC aleyhine dengeleri değiştirebilme hamlesidir. Yaşanan bu gelişmeler karşısında Türkiye ve KKTC gerek savunma sanayi gerekse "mavi vatan" kapsamındaki çalışmaları olabildiğince yoğunlaştırmalıdır. Özellikle Azerbaycan ve/veya Türk Devletler Teşkilatı üyesi ülkelerin KKTC'yi olası tanıma kararı en güçlü cevap olacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel

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