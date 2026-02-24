Haberler

İyi Parti'de Siyaset Akademisi Başlıyor

İYİ Parti, Siyaset Akademisi programının başlayacağını, başvuruların 24 Şubat–10 Mart tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

İyi Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Siyaset Akademisi programının başlayacağı, üniversite mezunu ve 50 yaş altındaki vatandaşların programa başvurabileceği belirtildi. Adayların, 24 Şubat-10 Mart tarihleri arasında siyaset.akademisi@iyiparti.org.tr adresine CV göndererek başvuru yapabileceği kaydedildi.

Paylaşımda, 2 ay sürecek programın 28 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacağı, açılış dersinin Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu tarafından verileceği bilgisi de yer aldı.

