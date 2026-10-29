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İYİ Parti, Cumhuriyet'in 103'üncü yılı için sosyal medyadan mesaj paylaştı

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İYİ Parti, Cumhuriyet'in 103'üncü yılı için sosyal medyadan mesaj paylaştı Haber Videosunu İzle
İYİ Parti, Cumhuriyet'in 103'üncü yılı için sosyal medyadan mesaj paylaştı
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İYİ Parti, Cumhuriyet'in 103'üncü yılı için resmi sosyal medya hesabından mesaj ve video paylaştı. Paylaşımda '103 yıl önce yakılan meşaleyi aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşıyoruz' denildi; videoda Dervişoğlu'nun 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sözü de yer aldı.

(ANKARA) - İyi Parti, Cumhuriyet'in 103'üncü yılına ilişkin, "103 yıl önce yakılan meşaleyi aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" mesajını paylaştı.

İyi Parti,  resmi sosyal medya hesabından "103 yıl önce yakılan meşaleyi aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" notuyla bir video paylaştı.

Videoda, İYİ Parti grup toplantılarından ve mitinglerden görüntülere yer verilirken, Dervişoğlu'nun "Ülküsünü sözünün içine gizlemiş Mustafa Kemal Atatürk'ün o büyük vecizesine de tekrarlıyorum: Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
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