İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım'dan ilçe başkanlarıyla ilgili açıklama
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alındığını duyurdu.
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım ; Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alındığını duyurdu.
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara'nın Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alındığını bildirdi.
Yıldırım'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı İlçe başkanlarımız görevden alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur."