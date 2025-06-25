İvrindi'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İvrindi'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde Gökçeler Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve bölgede soğutma ile hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kırsal Gökçeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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