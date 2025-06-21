İvrindi'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İvrindi'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını, yapılan müdahaleler sayesinde kontrol altına alındı. Yangına 90 personel ve çeşitli araçlarla müdahale yapıldı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Gökçeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, 3 helikopter, 3 uçak, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı ve dozer ile 90 personelin katılımıyla yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Ekipler, bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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