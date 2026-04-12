İTÜ kampüsüne izinsiz girmeye çalışan kişiler hakkında yasal süreç başlatıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Ayazağa Yerleşkesi'nde izinsiz giriş teşebbüsünde bulunan kişilere karşı güvenlik müdahalesi yapıldığını ve yasal süreç başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, üniversitenin Ayazağa Yerleşkesi'ne izinsiz giriş yapmak isteyen kişilere gerekli güvenlik müdahalesinin yapılarak, suç duyurusunda bulunulduğunu ve yasal süreç başlatıldığını bildirdi.

Prof. Dr. Mandal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversitenin Ayazağa Yerleşkesi'nde bulunan Borsa Kapı ve İstinye Kapı arasındaki bölgede, yetkisiz kişilerin giriş teşebbüsünde bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.

Mandal, şunları kaydetti:

"Söz konusu durumun fark edilmesinin hemen ardından, kişilerin kampüse giriş yapmasına izin verilmeden gerekli güvenlik müdahalesi gerçekleştirilmiş, emniyet birimleri kampüsümüze intikal etmiştir. İlgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, savcılık ve emniyet birimleriyle eşgüdüm içerisinde yasal süreç başlatılmıştır. Bu doğrultuda, konuya ilişkin tüm süreçleri ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde yakından ve titizlikle takip ettiğimi özellikle ifade etmek isterim."

Kaynak: AA / Ferhat Yasak
