İTÜ'de yarın dersler çevrim içi yapılacak
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, gece saatlerinde beklenen buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak Cuma günü derslerin çevrim içi yapılacağını açıkladı. Akademik takvimin son gününde, öğrencilerin dikkatli olmalarını istedi.
Prof. Dr. Mandal, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Meteorolojik verilere göre gece saatlerinde beklenen buzlanma riski nedeniyle, 2 Ocak Cuma günü dersler çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Akademik takvimimizin son gününde bu yoğun kış koşullarında hepimize öncelikle dikkatli, ardından sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum."