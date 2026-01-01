İTÜ'de yarın dersler çevrim içi yapılacak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, gece saatlerinde beklenen buzlanma riski nedeniyle yarın derslerin çevrim içi gerçekleştirileceğini duyurdu.

Prof. Dr. Mandal, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Meteorolojik verilere göre gece saatlerinde beklenen buzlanma riski nedeniyle, 2 Ocak Cuma günü dersler çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Akademik takvimimizin son gününde bu yoğun kış koşullarında hepimize öncelikle dikkatli, ardından sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum."