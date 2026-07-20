İTÜ'nün otonom kara aracı "Ayaz" ABD'deki yarışmada dünya ikinciliği elde etti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinden oluşan RAKE (Robotik Arama Kurturma Ekibi) Takımı, geliştirdikleri otonom kara aracıyla ABD'de düzenlenen Intelligent Ground Vehicle Competition'da (IGVC) dünya ikinciliği elde etti.

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde düzenlenen yarışmaya, 6 ülkeden 28 takım katıldı.

Kara araçları alanının en prestijli uluslararası organizasyonları arasında gösterilen yarışmada öğrencilerin geliştirdiği "Ayaz" isimli otonom araç, verilen görevleri başarıyla tamamladı.

"Ayaz", zorlu parkurlarda tamamen otonom şekilde hareket ederek engel algılama, rota planlama, otonom navigasyon ve görev tamamlama gibi kritik kabiliyetleriyle jüri üyelerinden yüksek puan aldı.

İTÜ RAKE Takımı, geliştirdiği otonom kara aracıyla finale kalarak dünya ikincisi oldu.

"Bir sene boyunca üzerinde çalıştık"

İTÜ RAKE Takımı Kaptanı Ahmet Emre Aktaş, AA muhabirine, çalışmaya yaklaşık bir yıl önce başladıklarını söyledi.

Çalışma kapsamında arama kurtarma robotları yaptıklarını belirten Aktaş, bu projenin ise otonom algoritmalarını geliştirmek amacıyla hayata geçirildiğini kaydetti.

Aktaş, önce küçük bir prototip araç geliştirdiklerini ifade ederek, "Aracımızın ismi Ayaz. Bu araçta tamamen yazılımımızı ve otonom algoritmalarımızı geliştirdik." dedi.

Takımın farklı mühendislik disiplinlerinden öğrencilerden oluştuğunu dile getiren Aktaş, "Takımımız elektronik, mekanik, organizasyon ve yazılım ekiplerinden oluşuyor. Hepimiz İTÜ'lü öğrencileriz. Buradaki laboratuvarda düzenli çalışmalarımızı yürüttük ve bir sene boyunca çalışarak bu ürünü ortaya çıkardık." ifadelerini kullandı.

Daha önce Türkiye'de farklı araçlarla çeşitli yarışmalarda yer aldıklarını belirten Aktaş, "Ayaz" ile ilk kez Amerika'daki yarışmaya katıldıklarını ve dünya ikincisi olmayı başardıklarını söyledi.

Aktaş, "Dünyanın farklı ülkelerinden birçok takım bir sene boyunca bu yarışma için çalışıyor. Biz de orada ülkemizi ve İTÜ'yü temsil ettik, dünya ikincisi olduk. Bu bizim için mükemmel bir gurur kaynağı. Çok mutlu olduk, emeklerimizin karşılığını aldık. Çok çalışmıştık, hak ettik." diye konuştu.

"Şimdi hava araçları için çalışmalarımıza başladık"

Aktaş, kara ve hava araçlarının birlikte görev yapabileceği otonom bir arama kurtarma sistemi geliştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Bir arama kurtarma robot filosu oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Aktaş, "Havadan ve karadan birlikte birbirleriyle haberleşerek bir operasyon gerçekleştirmelerini hedefliyoruz. Şu ana kadar kara araçlarıyla çalıştık. Otonom olmasını özellikle çok istiyoruz. Bu aracımızla birlikte de otonom algoritmalarımızı kanıtlamış olduk. Şimdi hava araçları için çalışmalarımıza başladık. Bir dron ile başladık, zamanla insansız hava aracına da geçeceğiz." diye konuştu.

Aktaş, projede yapay zeka algoritmalarının da kullanıldığını, araçta bulunan bilgisayara çeşitli engellerin ve engel oluşturabilecek cisimlerin önceden öğretildiğini ifade ederek, "Araçtaki yapay zeka, bu engeldir, bu engel değildir, bu yoldan gidebilirsin, bu yoldan gitmeyebilirsin şeklinde eğitiliyor. Daha sonra gideceği yola kendisi karar veriyor." dedi.

Hava aracının öncelikle afet bölgesini tarayarak tehlikeli alanları ve canlıları tespit edeceğini, oluşturduğu haritayı kara aracına aktaracağını vurgulayan Aktaş, kara aracının ise otonom şekilde güvenli rotayı izleyerek bölgeye giderek oradaki canlılara ulaşacağını anlattı.