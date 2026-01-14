İTÜ'de "Gazze'yi Yeniden İnşa Etmek" çalıştayı düzenlendi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Kriz Sonrası Kentsel Yeniden İn?a Merkezi (CURE-Centre for Post-Crisis Urban Reconstruction) ile Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) işbirliğinde, "Uluslararası Çalıştay: Gazze'yi Yeniden İnşa Etmek" çalıştayı düzenlendi.

İTÜ Taşkışla Kampüsü'nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan MMG Başkanı Yavuz Sarı, bu sene 30'uncu yıllarını geride bırakan bir sivil toplum örgütü ve gönüllü bir kuruluş olduklarını söyledi.

Sarı, "Dekanımız ve ekibinin gayreti, rektör hocamızın bunu sahiplenmesi ve gerçekten bize ciddi destek vermesiyle Taşkışla'da, Mimarlık Fakültemizde böyle bir merkezi hayata geçirdik. Altyapısı harap olmuş, enerjisi kesintiye uğramış, şehirleri yıkılmış coğrafyaların yeniden inşası noktasında inşallah bu merkez aracılığıyla ciddi bir faaliyet göstereceğiz." dedi.

İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu, "Umudumuzu kaybetmeden tüm mağdur coğrafyalara köprüler kurarak mazlumların yanında olmamız gerekiyor. İTÜ CURE, yetkileri çerçevesinde bu amaca hizmet etmek üzere kurulmuştur. Şimdi sahada aksiyona geçme vaktidir." şeklinde konuştu.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldığını belirterek, bu oylamada Gazze'den çok sayıda fotoğraf karesinin bulunduğunu ifade etti.

Mandal, "Annesinin biriciği" ve "Umut" karelerine oy verdiğini ifade ederek, bu fotoğraf karelerinde Gazze'de bir umudun olduğunu vurguladı.

İTÜ ve MMG ile bir araya gelerek, "Ne yapabiliriz?" konusunu konuştuklarını anlatan Mandal, şunları söyledi:

"Gerçekten biz Gazze'yi, bu coğrafyaları düşünüyorsak, sadece kendi bireysel başarımızı, bireysel rolümüzü değil, birlikte rolümüzü ortaya koyduğumuz sürece, birbirimizden bir şey öğrenebildiğimiz sürece, sadece kendi bilgimizi, birikimimizi değil, öğrenmek amacıyla bir araya geldiysek, o birikimin üzerine o zaman belki bugün için çok zor dediğimiz, sıra dışı yeni fikirler, yeni öncelikler ve yeni adımlar ortaya koyabiliriz diye düşünüyorum. Ben bugünkü toplantının ve daha doğrusu CURE merkezimizin tam da bu amaca yönelik hitap etmesini bekliyorum."

"İnşallah Gazze'nin yeniden imarını görebiliriz"

Filistin İnsani Yardım Koordinatörü, Büyükelçi Dr. Mehmet Güllüoğlu, yaklaşık 3-4 aydır Dışişleri Bakanlığı adına Filistin İnsani Yardım Koordinatörü olarak görevlendirildiğini, hayatındaki en zor 3 aylardan birini yaşadığını belirtti.

Güllüoğlu, Gazze'de, dünyada diplomasinin ve uluslararası hukukun aşındığını, köprülerin yıkıldığını söyledi.

Şu an Refah Sınır Kapısı'nın çalışmadığını anlatan Güllüoğlu, "Biz Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması, barışın sağlanması için ne gerekiyorsa hazırız. Garantörlükse garantörlük, asker göndermekse asker göndermek, yeniden imar için şirketlerin ya da ekiplerin gitmesi ise hepsine hazırız. Ancak tabii aşamadığımız köprüler var." dedi.

Güllüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsani yardım alanında çalışan herkesin iyi bildiği bir şey vardır. Her kış dönemi aslında bir kriz dönemidir. Özellikle kış yaşayan iklimlerdeki dönemlerde, her bir kışın gelmesi demek aslında sanki savaş yeniden alevlenmiş gibi bir kış dönemi demektir. Gazze şu an bu taraftan da kışı yaşıyor. Yeteri kadar insani yardım içeri giremiyor, barınma yardımları içeri giremiyor, üstüne bir de kış koşulları ne yazık ki Gazze'yi etkiliyor. Çocuğu olanlar bilir, bırakın hani savaş, afet gibi koşulları, kışın gelmesi bile 'Aman oğlum üşütme, aman kızım üşütme.' diye böyle tedbirlerin alındığı bir dönemdir."

Gazze'de zor koşullarla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Güllüoğlu, "İTÜ'deki bilgi birikimi belki onlarca ülkeyi kurtarabilecek potansiyele sahip. Ben bu tür inisiyatifleri önemsiyorum. Bu tür inisiyatifler, gerek burada görev alacak olan lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, gerek bu konudaki farklı bilimlerden insanların bir araya gelmesini sağlaması için bence hakikaten önemli bir yaklaşım sergileyecektir." ifadelerini kullandı.

Güllüoğlu, "İnşallah Gazze'nin yeniden imarını görebiliriz ve umut ederiz İTÜ CURE'dan çıkacak olan meyveler, binalar, semtler ya da çabalar da sahada az ya da çok karşılığını bulur." dedi.

Programda, Eski Gazze İslam Üniversitesi Rektörü, Umut Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kamalain Shaath "Gazze'nin dünü: Yıkım ve yeniden inşa tecrübeleri", Gazze Belediye Başkanı Dr. Yahya Al-Sarraj da "Gazze'nin bugünü: Soykırım ve kentsel tahribatı" konularını İngilizce olarak anlattı.

Çalıştayda, Gazze'nin bugünkü durumu, insani yardım süreçleri, kentsel tahribatın boyutları ve yeniden inşa sürecinde uluslararası işbirliğinin rolü ele alındı.