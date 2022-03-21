İttifaklar yeni seçim kanunundan nasıl etkilenecek? | Nevşin Mengü Soruyor
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Nevşin Mengü Soruyor'da, DEVA Partisi Gen. Bşk. Yrd. İdris Şahin'le tartışma yaratan yeni seçim kanununu, gazeteci Elmas Topcu'yla Scholz'un Türkiye ziyaretinin yankılarını ve Ankara-Berlin ilişkilerini konuştuk.
ANKARA (DailyMotion.com) - Nevşin Mengü Soruyor'da, DEVA Partisi Gen. Bşk. Yrd. İdris Şahin'le tartışma yaratan yeni seçim kanununu, gazeteci Elmas Topcu'yla Scholz'un Türkiye ziyaretinin yankılarını ve Ankara-Berlin ilişkilerini konuştuk.
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