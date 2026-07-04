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Hava basılırken itfaiye aracının lastiği patladı; 1 yaralı

Hava basılırken itfaiye aracının lastiği patladı; 1 yaralı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde itfaiye aracının lastiğinin hava basılırken patlaması sonucu itfaiye personeli Hanifi Güneş yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, itfaiye aracının lastiği, hava basıldığı sırada patladı, yakınında bulunan itfaiye personeli Hanifi Güneş (44) yaralandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Meydan Mahallesi'ndeki Birecik İtfaiye Amirliği'nde meydana geldi. İtfaiye aracının lastiği, hava basıldığı sırada patladı. Patlamanın etkisiyle lastiğin yakınında bulunan itfaiye personeli Hanifi Güneş, savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Güneş, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güneş, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Lastiğin patlama ve bu sırada yaşanan panik iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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