Çorum'da sürücünün itfaiye aracına yol vermediği anlar görüntülendi

Güncelleme:
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, itfaiye aracının acil durumu sırasında bir sürücünün yol vermediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İtfaiye ekibi, bir tır kazasına müdahale etmek üzere yola çıktığında, sürücünün siren ve flaşörlere rağmen ilerlemeye devam ettiği görüldü.

Sungurlu Belediyesi itfaiye ekibi, Çorum-Sungurlu kara yolu Koparan mevkisinde bir tır kazasına müdahale etmek üzere seyir halindeyken, kara yolunda bir sürücünün hafif ticari aracıyla yol vermemesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

İtfaiye ekibince siren, flaşör ve anonslarla yapılan ikazlara aldırmayan sürücü, yolun sol şeridinden seyretmeye devam etti.

İtfaiye aracının sürücüsü, sol şeritten seyreden aracın sağından geçerek kazanın olduğu Koparan mevkisine seyretti.

Araçtaki itfaiyeciler, hafif ticari araç sürücüsünün kendilerine yol vermediği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

