ITC'de Yeni Dönem ve Farklı Vizyon: Türkmenlerin Birliği Hedefleniyor

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, ITC'de yeni bir dönem ve farklı bir vizyon başlatacaklarını söyledi.

ITC'nin yeni Başkanı Ağa, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ağa, "Hedefimiz sadece partinin mevcut politikasını uygulamak ya da geliştirmek olmayacak. Biz artık üretici ve yeni politikalar izleyeceğiz." dedi

ITC Başkanı Ağa, yeni vizyon, üretici politika ve hizmet prensibinin Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Musul, Telafer, Erbil, Kerkük, Salahaddin ve Diyala'da en yakın zamanda hissedileceğini söyledi.

Ağa, Türkmenlerin en geniş tabanına sahip 30 yıllık bir partinin başında olmanın kolay olmayacağını, partinin ilk kuruluşundaki prensiplerinden taviz vermeyeceğini vurguladı.

ITC Başkanı, Türkmenler arasında mezhep, coğrafya ve düşünce ayrımı bilmeyen ITC'nin, Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerde onlara hizmet götürmenin öncü prensibi olduğunu ifade etti.

"Türkmenlerin birlik ve beraberliğini güçlendireceğiz"

ITC'nin yeni dönemdeki vizyonunun başında "birleştirici olmak" prensibinin yer alacağının altını çizen Ağa, Türkmenlerin kurum, parti ve yetkililerin birleşmesi istediğini kendilerinin gerçekleştireceğini söyledi.

Irak'ta Arap, Kürt ve tüm kesimlerin kendi aralarında bölünmeler olduğuna işaret eden Ağa, ancak her şeye rağmen Türkmenlerin onlar kadar parçalanmadığını dile getirdi.

"Türkmenlerin birlik ve beraberliğini güçlendireceğiz." diyen Ağa, yeni dönemde bunun için her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Milletvekili seçimleri için ciddi hazırlık var

Irak genelinde kasım ayında yapılacak milletvekili seçimi için şimdiden hazırlıkları başlattıklarını aktaran Ağa, bu seçim için Kerkük'te güçlü, birleştirici ve etkili bir liste oluşturacaklarını belirtti.

Hedeflerinin bu seferki milletvekili seçiminde parlamentoya en çok sayıda temsilci göndermek olduğunu kaydeden Ağa, Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı tüm bölgelere ciddi ağırlık vereceklerini söyledi.

Ağa, güçlü bir liste oluşturmanın yanında başta Bağdat olmak üzere diğer kentlerdeki güçlü siyasi partilerin listelerinden de Türkmen aday göstereceklerini aktardı.

Irak genelinden parlamentoya en az 5 milletvekili göndermeyi hedeflediklerini belirten Ağa, "Irak parlamentosunda 5 Türkmen temsilci, ITC'nin yeni döneminin yeni vizyonunun en önemli amaçlarından biridir." dedi.

Türkmenler Irak ile Türkiye arasında köprü konumunda

Ağa, "Asırlardır aynı coğrafi, tarihi ve kültürel kaderi paylaşan Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerde Türkmenlerin rolü daha da etkin olmalı." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'nun önemli ve hassas bir süreçten geçtiğine işaret eden Ağa, bu sürecin bölgenin yanı sıra Irak'ı ve Türkmenleri de etkileyeceğini söyledi.

İki ülkenin iyi ilişkilerinin Orta Doğu'ya ciddi yansımaları olacağını kaydeden Ağa, Suriye'deki son gelişmelerden sonra bölgenin öneminin daha da arttığına dikkati çekti.

Ağa, Irak ile Türkiye arasında başta Kalkınma Yolu projesi olmak üzere ticari, ekonomi ve birçok alanda önemli ortak çıkarların olduğunu ve bunların güçlenmesi, geliştirmesi için de Türkmenlerin ciddi rol oynayacağını söyledi.

Türkmenler Bağdat'ta söz sahibi olmak istiyor

"Irak'ın karar merkezi olan Bağdat'ta Türkmenlerin güçlü ve söz sahibi olması için seçimlerde başarıyı yakalaması gerekiyor." diyen Ağa, önümüzdeki seçimlerde yeni politika uygulayacaklarını söyledi.

ITC Başkanı Ağa, Bağdat'ta karar mekanizmasında yer almanın Türkmenlerin en büyük hedefi olduğuna dikkati çekti.

Ağa, Bağdat'ta söz sahibi olmak için geniş ve kapsayıcı vizyon misyonunu üstleneceklerini vurguladı.

Muhammed Seman Ağa kimdir?

Muhammed Seman Ağa, 1982 yılında Irak'ın Kerkük kentinde doğdu.

Ağa, 1999-2004 yıllarında Gazi Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü'nde eğitim gördü.

Türkmen gençlik hareketlerinde yer alan Ağa, 2006-2008 yıllarında Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı görevinde bulundu.

Ağa, 2010-2019 yıllarında Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Teşkilat sorumluluğu görevini üstlendi.

Ağa, 2019'da ITC Sözcüsü, 2022'de ITC Siyasi Büro üyesi oldu.

Muhammed Seman Ağa, 13 Nisan 2025'te ITC siyasi büro üyelerinin oylarıyla ITC Başkanlığına seçildi.