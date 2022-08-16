İtalyanlar Sıcaklara Rağmen Tatile Akın Etti
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SİENA, 16 Ağustos (Xinhua) -- İtalya'nın Siena kentinde Palio at yarışının provalarını seyretmek için Piazza del Campo'da toplanan insanlar, 15 Ağustos 2022.
SİENA, 16 Ağustos (Xinhua) -- İtalya'nın Siena kentinde Palio at yarışının provalarını seyretmek için Piazza del Campo'da toplanan insanlar, 15 Ağustos 2022. İtalya'da turizm sezonunun genellikle zirveye çıktığı resmi tatil olan "Ferragosto" sırasında bu yıl 10 milyondan fazla İtalyan, kavurucu sıcaklıklara, kuraklığa ve artan akaryakıt fiyatlarına aldırış etmeden tatile çıkıp evlerinden uzaklaştı. (Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua)
Xinhua / Güncel