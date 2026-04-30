Haberler

İtalyan milletvekilinden İsrail donanmasının Küresel Sumud Filosu'na müdahale etmesine tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz'de yolda olan Küresel Sumud Filosu'na ait teknelerin, İsrail donanması tarafından uluslararası sularda durdurulmasına tepki gösterdi.

İsrail donanmasının, Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'de Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında müdahale etmeye başlaması kamuoyunda tepki uyandırdı.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk seferine katılan isimlerden olan Demokratik Parti (PD) milletvekili Scotto, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel Sumud Filosu'nu Gazze'den 700 mil açıkta durdurdular, uluslararası sularda, Yunanistan açıklarında. Tarih tekerrür ediyor. Bu sefer, çok pratik bir şekilde Avrupa'da. Bu tür şiddete ve uluslararası hukuka bu kadar saygısızlığa müsamaha gösterilebilir mi?" ifadelerini kullandı.

-Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Gazze için yola çıkmış, güzergah üzerindeki İtalya'nın Sicilya Adası'nda yeni katılımlarla tekne sayısını arttırarak 26 Nisan'da yeniden Akdeniz'e açılmıştı.

İsrail basını, İsrail donanmasının 29 Nisan akşam saatlerinde Akdeniz'in uluslararası sularında Küresel Sumud Filosu'na müdahaleye başladığını duyurmuştu.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu yine Akdeniz'in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

