İtalyan arkeoloji heyetleri Denizli'de buluşuyor, sempozyum 13-14 Ekim'de başlıyor

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İtalya'nın Türkiye'deki arkeolojik çalışmalara katkılarına odaklanan "17. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu", 13-14 Ekim'de Denizli'de gerçekleştirilecek.

"Keşifler, yöntemler ve iş birliği: Araştırmanın sürekliliği ile yenilikçilik arasında Türkiye'deki İtalyan arkeoloji heyetleri" başlığıyla düzenlenecek sempozyum, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ve Ankara İtalyan Büyükelçiliği himayesinde, Pamukkale Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde Türk kurumlarıyla işbirliği içinde çalışmalarını sürdüren İtalyan arkeoloji ekiplerinin kazı, araştırma ve keşif süreçlerinin ele alınacağı sempozyumda, sahada yürütülen çalışmaların sonuçları ve yeni bulgular paylaşılacak.

Arslantepe, Hierapolis, Karkamış, Kültepe, Uşaklı Höyük, Porsuk-Zeyve Höyük, Hattuşa, Tripolis ve Tokalı Kilisesi gibi önemli arkeolojik alanlarda çalışmalar yürüten ekiplerden arkeologların konuşmacı olarak yer alacağı sempozyum, Türkiye'nin zengin kültürel mirasına ilişkin güncel araştırmaları bir araya getirecek.

Açılış konseri Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda

Sempozyumun açılışı, 13 Ekim akşamı Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda düzenlenecek özel konserle yapılacak. Herkese açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek konsere siyasi, diplomatik ve akademik çevrelerden davetliler ile sanatseverlerin katılması bekleniyor.

Sempozyumun akademik oturumları ise 14 Ekim'de Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Saat 09.00'da başlayacak oturumlarda, Türkiye'de sürdürülen arkeolojik çalışmaların sonuçları ve alandaki son keşifler ele alınacak.

Prehistorya ve protohistorya dönemlerine odaklanılacak ilk bölümün moderatörlüğünü Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, klasik ve Bizans dönemlerinin ele alınacağı ikinci bölümün moderatörlüğünü ise Arkeoloji Enstitüsü Başkanı ve Laodikeia Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek üstlenecek.

İtalyanca ve Türkçe simultane tercümenin yapılacağı akademik oturumlara katılım ücretsiz olacak. Sempozyuma katılmak isteyenler, İtalyan Kültür Merkezi'nin internet sitesindeki kayıt formu üzerinden başvuru yapabilecek.

Sempozyumda sunulan çalışmaların gelecek aylarda kitap haline getirilmesi planlanırken, etkinliğin kayıtları da İtalyan Kültür Merkezi'nin YouTube kanalında yayımlanacak.

Kaynak: AA